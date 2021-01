Calcio D, il Fiorenzuola rinforza il pacchetto degli under: ritorna l'esterno basso Olivera

Sport

Rimini

| 12:58 - 27 Gennaio 2021

Fabricio Olivera.



Il Fiorenzuola oltre al difensore Filippo Facchini, classe 2002, reduce da una parentesi di qualche mese vissuta tra le file della Primavera del Napoli, ha ingaggiato Fabricio Olivera, esterno basso classe 2001, E' un ritorno in quanto Olivera nella scorsa stagione aveva collezionato 21 presenze con la maglia rossonera sotto la guida di mister Luca Tabbiani. Di proprietà della Pro Vercelli, dopo aver giocato nel settore giovanile anche della Juventus, per Olivera la prima parte di stagione è stata vissuta a Gozzano in Serie D Girone A con 7 presenze all'attivo.

Ritorna al Chievo Thomas Salvaterra, difensore classe 2001 (11 presenze di cui 8 da titolare).

Ricordiamo che il Lentigione ha salutato l'attaccante Ayman Sanat, classe 2002, ceduto a titolo temporaneo al Prato e ha ingaggiato l’esperto (ha 38 anni) Cristian Altinier, ex Mantova, in uscita dall’Arzignano.