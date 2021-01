Pallavolo serie B, contro il Titan Services a Serravalle arriva il Sassuolo

Sport

12:16 - 27 Gennaio 2021

Samuele Rizzi in campo.



Dopo l’esordio a Bologna, sabato 30 gennaio alle 18.30 nella palestra amica di Serravalle a San Marino la Titan Services sfida la Kerakoll Sassuolo. Si gioca agli ordini dei signori Jan Tawfik Henawy (1° arbitro) e Gloria Salvati (2°).



“Ci presentiamo in campo nelle stesse condizioni nelle quali eravamo a Bologna – esordisce Stefano Mascetti, coach dei titani. – Non abbiamo ancora a disposizione nessuno dei due liberi. Samuele Rizzi tornerà ad allenarsi solo fra due settimane per dar modo alla caviglia di recuperare, mentre il 2003 Manuel Broccoli sta rispettando la quarantena fiduciaria richiesta dalla sua scuola a causa del Covid. Penso che chiederò ad Andrea Lazzarini di giocare nel ruolo: a Bologna è andato molto bene. Il centrale Matteo Zonzini è appena tornato ad allenarsi dopo un lungo stop e forse potrebbe tornare utile per la panchina. Degli avversari sappiamo poco visto che, come tutti, non hanno giocato amichevoli per via della pandemia. In ogni caso, noi dobbiamo pensare a noi stessi e a sviluppare il nostro gioco”.



CLASSIFICA. Kerakoll Sassuolo 3, Querzoli Forlì 3, Geetit Bologna 3, Titan Services San Marino 0, Sab Heli Rubicone 0, Consar Ravenna 0.

PROSSIMO TURNO (2^ giornata). Sabato 30 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services - Kerakoll Sassuolo.