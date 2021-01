Don Dino Gabellini è tornato al Padre: era il decano di messa della diocesi di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:12 - 27 Gennaio 2021

Don Dino Gabellini.



Nel pomeriggio di martedi 26 gennaio don Leonardo “Dino” Gabellini, 95 anni e ospite alla Casa del clero di Rimini, è salito al Padre. Nato il 5 dicembre 1925 a San Giovanni in Marignano, era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1949, per imposizione delle mani del vescovo Luigi Santa insieme a don Oreste Benzi.



Don Dino era il “decano di messa” (il prete ordinato più anziano) della Diocesi di Rimini.

Oltre al servizio pastorale della parrocchia di Montegridolfo, è stato per anni rettore del Santuario Beata Vergine delle Grazie di Montegridolfo, che accoglie piccoli pellegrinaggi, specie dalle Marche. Per sei anni ha gestito anche il podere della parrocchia, avendo conseguito (a Forlì) la patente per guidare il trattore. Don Dino è stato un forte lettore. Ogni giorno leggeva il giornale dalla prima all’ultima pagina, e tante opere in latino. “Solo di Seneca ho letto poco, mi tratteneva un pregiudizio: l’allievo che aveva avuto, lo spregiudicato Nerone”. La sua grande passione è stata, però, la musica. Musicista e compositore, don Dino ha insegnato musica a generazioni di ragazzi, allestendo anche Scuola di Musica dalle quali sono usciti anche affermati professionisti delle sette note.



Venerdi 29 gennaio verranno celebrate due liturgie di esequie: alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in Marignano, alle 15 nel campo sportivo accanto alla chiesa di San Pietro di Montegridolfo. Sarà presieduta dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi.