Novità Immuni: tracciamento più semplice grazie a sms e numero verde

| 11:44 - 27 Gennaio 2021

La schermata che dimostra il funzionamento della app Immuni.



Basta una telefonata. Parte da qui la seconda vita dell’app Immuni. Da lunedì primo febbraio per attivare la procedura di allerta sull’applicazione e avvisare tutte le persone a rischio contagio poiché contatti di caso, sarà sufficiente una chiamata.

L’iter è semplice: chi effettua un tampone molecolare riceverà via sms un codice identificativo: in caso di positività dovrà comunicarlo al numero verde dedicato 800 912491 per far partire subito la segnalazione. A quel punto comparirà immediatamente un’allerta sullo smartphone di tutti coloro che sono venuti in contatto con il caso positivo, che potranno quindi rivolgersi al proprio medico di famiglia o ai servizi di Sanità pubblica per essere presi in carico.



L'Emilia-Romagna è terza in Italia sia per numero assoluto di download della app (oltre 999 mila installazioni), che per la percentuale di installazione rispetto al numero di cittadini è presente sullo smartphone del 25,4% degli emiliano-romagnoli, contro una media a livello italiano del 19,3%.