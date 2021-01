Metromare, due giorni di stop per provare i nuovi filobus

Attualità

| 10:48 - 27 Gennaio 2021

I nuovi filobus del Metromare.



Giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, dalle 16 a fine servizio, il Metromare sarà sospeso per consentire prove tecniche sui nuovi filobus. Pertanto l’ultima corsa da Rimini stazione sarà quella in partenza alle 15.24, mentre dalla stazione di Riccione partirà alle 15.30. Il servizio tornerà alla piena regolarità sabato 30 gennaio.



Per ogni informazione si ricorda il call center (lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 19.00; il sabato dalle 8.00 alle 14.00). Tutte le variazioni di orario sono trasmesse tempestivamente anche tramite i canali WhatsApp Start Romagna 331.6566555 e Telegram Start Romagna Rimini.