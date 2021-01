Aperitivo notturno in piazza Ferrari: quarantenni beccati dalle telecamere di videosorveglianza

Cronaca

10:44 - 27 Gennaio 2021



Si erano dati appuntamento in piazza Ferrari a Rimini per un aperitivo decisamente fuori orario: all'una e trenta di martedì notte quattro ucraini, due uomini e due donne tra i 42 e i 43 anni, erano seduti su una panchina e si accompagnavano con delle bottiglie di birra. Convinti di non essere visti, sono invece stati inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza e subito beccati in flagranza dalla polizia di Stato, che intervenuta sul posto li ha sanzionati perché fuori casa senza giustificato motivo.



Stesso esito per un 28enne rumeno fermato lungo viale Regina Elena all'una e 45 di martedì notte: alla domanda su cosa ci facesse in giro ha risposto che era stato dalla fidanzata residente a borgo San Giuliano e che stava tornando a casa. Peccato che oltre a essere in orario di coprifuoco, lui sia residente a Riccione.