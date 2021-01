In giro senza libretto né assicurazione: 33enne segnalato e veicolo fermato

Cronaca

Rimini

| 10:36 - 27 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Martedì sera attorno a mezzanotte, nel corso dei normali controlli del territorio, una volante della polizia di Stato in transito in via Casalecchio vicino a intersezione con via Ravarino, ha notato e fermato un'auto con a bordo due persone, scoprendo che alla guida c'era una vecchia conoscenza, un 33enne riminese. Dopo gli opportuni accertamenti si è appurato che il guidatore aveva la patente revocata (per questo è stato segnalato all'autorità giudiziaria): è inoltre stato sanzionato perché alla guida del veicolo (sottoposto successivamente a fermo) senza carta di circolazione né assicurazione. Sia lui sia il suo accompagnatore sono stati sanzionati amministrativamente per violazione della norma anti-Covid.