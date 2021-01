Si sente male in casa e urla per chiedere aiuto: soccorsa 80enne a borgo San Giuliano

Cronaca

Rimini

| 10:33 - 27 Gennaio 2021

Le forze intervenute in soccorso dell'anziana.



Si sente male in casa e inizia a urlare per essere soccorsa. Fortuna che le urla dell'80 enne riminese, residente in via Tiberio a Rimini, non sono passate inascoltate. Una donna di passaggio infatti si è subito allarmata a sentire quelle grida, attorno alle 16.50 di martedì. Così ha chiamato una pattuglia della polizia di Stato che, una volta intervenuta, è riuscita a individuare il palazzo dal quale proveniva la richiesta di aiuto. Al terzo piano e con l'aiuto dei Vigili del fuoco le forze intervenute sono riuscite a entrare nella casa dell'anziana, riversa a terra ma ancora vigile. Il personale del 118 l'ha immediatamente soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso, mentre le forze dell'ordine hanno allertato - e rassicurato - i familiari sull'accaduto, conclusosi senza conseguenze.