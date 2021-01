Incidente mortale in autostrada, la vittima è Matteo Skenderi di 19 anni

Attualità

Rimini

| 08:42 - 27 Gennaio 2021

Matteo Skenderi (Foto dal suo profilo Facebook).



Si chiamava Matteo Skenderi, il ragazzo 19enne che martedì pomeriggio ha perso la vita nell'incidente avvenuto in autostrada nei pressi del casello di Rimini Nord. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il giovane non c'è stato nulla da fare.



Residente a Misano Adriatico in via Cimarosa ma originario di Gallipoli, lascia i genitori e tanti sogni da realizzare. Skenderi, a bordo della sua Opel Corsa si è scontrato prima contro il furgone degli operai sul cantiere, e poi contro il guard rail. I tre lavoratori coinvolti nell'incidente, due 50enni e un ragazzo di 20 invece, non versano in gravi condizioni e non sono in pericolo di vita.