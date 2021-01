Rimini: dramma in A14, auto travolge operai al lavoro. Un morto e tre feriti

Attualità

Rimini

| 19:17 - 26 Gennaio 2021



Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 26 gennaio), lungo il tratto riminese dell'autostrada A14. Una vettura in transito ha investito in pieno un gruppo di operai al lavoro lungo la carreggiata sud, uccidendone uno e ferendone altri tre. Il dramma si è consumato poco dopo le ore 18, all'altezza del casello di Rimini Nord. La vittima è un operaio di cui al momento non si conoscono le generalità. Per lui inutili i successivi soccorsi medici. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare la vittima, ma senza successo. L'auto è andata a schiantarsi contro il guard rail, con l'automobilista rimasto incastrato tra le lamiere.