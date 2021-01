Calcio D, al Prato l'attaccante Sanat del Lentigione. Il club reggiano si rinforza col veterano Altinier

Sport

Il Lentigione Calcio saluta l'attaccante Ayman Sanat, classe 2002, ceduto a titolo temporaneo al Prato. L’ attaccante è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Reggiana. Ha esordito all ‘età di 16 anni nel campionato di serie D con la maglia granata( 6 presenze e due gol). Ha vestito la maglia dell' Under 17 Rappresentativa Nazionale Lnd.

In compenso arriva l’esperto (ha 38 anni) Cristian Altinier, ex Mantova, in uscita dall’Arzignano. Cresce nel Mantova con cui fa il suo debutto in C2. Dopo essere stato nela Biellese e nel Cittadella in C, nel 2006 torna a Mantova dove esordisce in Serie B. Nel 2008 disputa in C2 con la Sambonifaces, uno dei suoi anni migliori, siglando ben 18 reti in 31 gare. Dopo due belle stagioni al Portogruaro (la seconda in Serie B) torna in C1 con Benevento Calcio, Como, Ascoli e Padova andando sempre in doppia cifra.

Nel 2017 arriva alla Reggiana dove colleziona 33 presenze condite da 11 segnature. L'anno seguente torna quindi a Mantova in D e nella seconda stagione contribuisce con 12 reti al ritorno in Serie C dei virgiliani. Nell'estate del 2020 approda all'Arzignano dove però non scocca la scintilla giusta, scintilla che schioccherà sicuramente in riva all'Enza.

Il Fiorenzuola ha riaccolto in organico il talentuoso difensore Filippo Facchini, classe 2002, reduce da una parentesi di qualche mese vissuta tra le file della Primavera del Napoli. Facchini si era trasferito in prestito con diritto di riscatto in favore del club partenopeo, un prestito risolto anticipatamente nei giorni scorsi.