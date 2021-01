Ristori: 4 milioni dalla regione per pizze al taglio, gelaterie e piadinerie

Attualità

Emilia Romagna

| 16:33 - 26 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



L'assessore regionale Andrea Corsini rassicura sui ristori, annunciando che ai 21 milioni di euro stanziati per bar e ristoranti, saranno aggiunti 4 milioni per le attività artigianali di asporto, quali pizze al taglio, gelaterie, piadinerie, pasticcerie. Sono "misure che stanno funzionando bene, come dimostrano le 4.200 domande già accolte a soli sei giorni dall’avvio del bando e dalla soddisfazione espressa dalle Camere di Commercio per la piattaforma digitale messa a disposizione per velocizzare le richieste”, evidenzia Corsini, replicando alle critiche di alcuni consiglieri di centrodestra. "Capisco che quando si dice basta burocrazia si prendono applausi, ma attenzione a non confondere la legalità con la burocrazia. Perché, applausi a parte, noi vogliamo essere sicuri che i soldi pubblici arrivino effettivamente nei conti correnti dei ristoratori che ne hanno diritto- prosegue Corsini-, seguendo quello che dice la legge, così come d’altra parte, per provvedimenti simili al nostro, stanno facendo altre amministrazioni regionali e comunali. Questo non vuol dire non ascoltare chi ha difficoltà, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Proprio per questo, nelle sedi opportune, abbiamo chiesto un intervento chiarificatore nello specifico sul Durc, per capire se possono esserci interventi dello Stato in grado di alleggerire le norme”.