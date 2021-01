Vaccino Covid: completata prima somministrazione nelle strutture per anziani

Attualità

Rimini

| 16:13 - 26 Gennaio 2021

Una delle prime vaccinate del territorio riminese.



La campagna vaccinale nel riminese prosegue, nonostante i ritardi nelle consegne da parte di Pfizer. Sono 1295 gli ospiti delle Cra e delle strutture per anziani, oltre a 1269 operatori, che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer, quindi, per gli ultimi vaccinati, la seconda dose arriverà dal 16 febbraio, con la possibilità di immunizzare tutti entro fine febbraio (in Romagna su 5558 anziani vaccinati, ne mancano 1080 perché alloggiati in strutture in cui ci sono focolai Covid). Il richiamo al vaccino è già iniziato anche per gli anziani alloggiati nelle Cra. Si cerca di accelerare, con la speranza di poter contare su un numero di dosi più elevate (obiettivo della regione è comunque iniziare anche a febbraio la vaccinazione degli over 80).