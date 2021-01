Coronavirus Rimini: 145 casi, ma nessun decesso e calo terapie intensive

Attualità

Rimini

17:07 - 26 Gennaio 2021

Dati nuovi contagi mercoledì 26 gennaio.

In provincia di Rimini 145 nuovi casi di contagio (peggio ha fatto solo Bologna con 224), con 78 asintomatici e 67 sintomatici, ma scendono a 21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e non si registrano decessi sul nostro territorio. In regione nuovi casi sotto quota 1000: sono 993 su un totale di 24.641 tamponi con tasso di positività del 4%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.099 tamponi molecolari, per un totale di 2.915.527. A questi si aggiungono anche 382 test sierologici e 10.542 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.060 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 154.178.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 49.142 (-2.142 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 46.629 (-2.011), il 94,9% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.270. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-2 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.293 quelli negli altri reparti Covid (-129, 4,7% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 19 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Parma (+3), 20 a Reggio Emilia (invariato), 44 a Modena (invariato), 43 a Bologna (-1), 14 a Imola (-1), 26 a Ferrara (+1), 10 a Ravenna (-1), 1 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 21 a Rimini (-3).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 18.070 a Piacenza (+83 rispetto a ieri, di cui 38 sintomatici), 14.937 a Parma (+54, di cui 32 sintomatici), 28.257 a Reggio Emilia (+95, di cui 41 sintomatici), 37.679 a Modena (+121, di cui 86 sintomatici), 42.074 a Bologna (+224, di cui 153 sintomatici), 6.690 casi a Imola (+17, di cui 12 sintomatici), 12.215 a Ferrara (+114, di cui 10 sintomatici), 16.165 a Ravenna (+29, di cui 10 sintomatici), 7.893 a Forlì (+48, di cui 39 sintomatici), 8.977 a Cesena (+63, di cui 44 sintomatici) e 19.597 a Rimini (+145, di cui 67 sintomatici).