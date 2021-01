Rette scolastiche: circa 600 famiglie riminesi in più chiederanno tariffe agevolate

Attualità

Rimini

| 15:10 - 26 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

L'amministrazione comunale ha quantificato in un 15-20% in più le richieste, da parte delle famiglie riminesi, di riduzioni dei costi legati a rette scolastiche, mense e trasporti. Un aumento simile a quello dei sussidi Tari e delle richieste del reddito di cittadinanza, a fronte delle difficoltà economiche affrontate dalla cittadinanza nell'ambito dell'emergenza Covid. Da 3400 a 4000 famiglie dunque, a fronte di un investimento, da parte del comune di Rimini, che nel 2020 era stato di un milione di euro, reso possibile anche dai finanziamenti statali e regionali. Tra gli interventi principali la riduzione mensa di 150 € a bambino, in proporzione al numero dei rientri effettivamente svolti; la riduzione del 15 % per ogni altro minore presente nel nucleo famigliare fino a 11 anni che frequenta un servizio educativo o una scuola primaria statale. Per ciò che concerne il trasporto scolastico, sono 800 le famiglie riminesi che hanno ricevuto un forfait di 50 euro a studente, relativamente al periodo di sospensione del servizio dovuto alla pandemia sanitaria durante il 2020. L'assessore Mattia Morolli evidenzia che l'amministrazione è al lavoro per modificare le fasce di protezione, "in maniera dinamica e trasversale", con l'inserimento di tipologie finora escluse dai sussidi. "Il concetto è quello di armonizzare il diritto allo studio ai nuovi bisogni emergenti”, spiega.