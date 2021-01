Via Coletti, lavori ciclopedonale e rete fognaria. Previsto senso unico e traffico deviato

Attualità

26 Gennaio 2021

Lavori lungo via Coletti



Proseguono i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo via Coletti. Per consentire alcuni interventi che interessano la rete fognaria nel tratto da via Cervignano del Friuli, a partire da domani (mercoledì 27 gennaio) sarà necessaria una riorganizzazione temporanea della viabilità lato nord a Rivabella, con il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato, che sarà regolato da impianto semaforico. Il traffico pesante - ad eccezione degli autobus – sarà deviato in via XXV Marzo per chi proviene da nord ed in via Zavagli (per chi proviene da sud. I lavori avranno una durata prevista di circa 2 settimane, al termine dei quali sarà ripristinata la normale circolazione.