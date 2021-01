Attualità

Repubblica San Marino

| 14:26 - 26 Gennaio 2021

Bollettino Covid (26 gennaio).



A San Marino si registrano 25 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, su 330 tamponi. Il tasso di positività sale dal 2,7% al 7,58%, ma ancora sotto quota 10%. Le nuove guarigioni sono 31, così gli attuali positivi rimangono sotto il tetto dei 200 (sono 190). In isolamento domiciliare si trova l'88,9% delle persone positive, in ospedale il 5,8% nel reparto Covid (11) e il 5,3% in terapia intensiva (10 pazienti). Dal 1 luglio San Marino ha totalizzato 2200 contagi, 1987 guarigioni e 23 decessi.