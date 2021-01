Juventus: Alessandro Di Pardo 21enne riminese potrebbe già esordire "con i grandi"

Sport

| 14:16 - 26 Gennaio 2021

Alessandro Di Pardo.

Alessandro Di Pardo, 21enne centrocampista riminese in forza alla Juventus Under 23, militante nel girone A di Serie C, potrebbe esordire "con i grandi". Domani sera (mercoledì 27 gennaio) la Juventus sarà impegnata nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Spal, formazione di Serie B: Andrea Pirlo concederà spazio a molte seconde linee e, secondo rumors insistenti, tra i titolari potrebbe esserci anche Di Pardo, che in passato ha militato nel settore giovanile proprio della Spal. Quest'anno, con la Juventus Under 23, ha raccolto 9 partite, con un gol e un assist. Sul fronte calciomercato, Di Pardo era finito nel mirino del Genoa (serie A) come contropartita nell'affare che ha portato Rovella dalla Liguria a Torino, ma anche della Cremonese (serie B).