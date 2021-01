Rimini: addio Mulas, tanti amici piangono l'ex pugile. Aveva 66 anni

Sport

26 Gennaio 2021

E' morto all'età di 66 anni Alfredo Mulas, ex campione italiano pesi gallo e piuma a fine anni '70. Ne dà notizia il portale specializzato BoxringWeb. Originario di Genova, ma residente da anni nel riminese, Mulas era ricoverato in ospedale. Nel 1975 conquistò a Cagliari il titolo italiano assoluto prima serie nei pesi mosca, per poi trasferirsi in Romagna e iniziare la carriera professionistica. Nell'ottobre del 1978, a Ravenna, fu incoronato campione italiano dei pesi gallo, mentre un anno dopo, nel dicembre 1979, conquistò lo stesso titolo, ma nella categoria pesi piuma. Ha poi appeso i guantoni al chiodo, lavorando in alcuni locali come addetto alla security. La notizia della sua morte ha sconvolto appassionati di boxe, ma anche tanti amici. In Alta Valmarecchia era noto come frequentatore assiduo del Jolly Disco e uno dei suoi amici, con cui ha condiviso molte serate nel locale, lo ha ricordato con queste parole toccanti: "Sono mille i ricordi anche buffi che lo riguardano e che tornano alla mente di chi lo ha conosciuto. Un combattente nato, non ha avuto una vita semplice, ma ha avuto vicino molti amici. Ci siamo anche noi, resterai indimenticabile".