Lavori alla rete ferroviaria di Rimini nord, via la corrente in alcune vie di Viserba

| 12:50 - 26 Gennaio 2021

Un fermo immagine del video realizzato dal Comune di Rimini per raccontare i lavori lungo la ferrovia di Rimini nord.



E-Distribuzione informa che mercoledì 27 gennaio sarà effettutata una interruzione programmata del servizio elettrico in alcune vie del comune di Rimini (zona Nord) per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di completare definitivamente i lavori di scavo per la riapertura della linea ferroviaria adriatica tra Rimini e Viserba direzione Ravenna.



L’esecuzione delle operazioni in sicurezza di Rft richiede il “fuori servizio programmato” di alcune linee di bassa e media tensione dalle 8.30 alle 15.30. Saranno interessate le vie Anita Garibaldi, Donizetti, Lamarmora, Stoppani, Mazzini, Ghelfi, Bixio, Don Minzoni e Polazzi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.