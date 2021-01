Santarcangelo: opposizione chiede consiglio comunale urgente su tema sicurezza

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:47 - 26 Gennaio 2021

Municipio di Santarcangelo.



Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per giovedì 28 gennaio alle ore 20 in videoconferenza. All’ordine del giorno della seduta, dopo le comunicazioni e la presentazione e risposta alle interrogazioni, il nuovo regolamento relativo al Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, illustrato dall’assessore al Bilancio e tributi Emanuele Zangoli.

A seguire, la mozione per richiedere l’urgente convocazione di un Consiglio comunale straordinario per discutere il tema della sicurezza, presentata dal Consigliere comunale Gabriele Stanchini (Lega Salvini premier Romagna), insieme ai co-firmatari Consiglieri Marco Fiori e Jennifer Serra per Lega Salvini premier Romagna e a Domenico Samorani, Barnaba Borghini e Jenny Dolci per Un bene in Comune.