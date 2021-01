Revenge porn, San Marino introduce il reato di diffusione non consensuale di immagini e video

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:40 - 26 Gennaio 2021



San Marino avrà una legge contro il revenge porn, un modo incompleto di definire il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti senza il consenso degli interessati. Il progetto di legge sostenuto da Marco Mularoni, Alice Mina e tutti i Giovani democratico-cristiani ha passato lo scoglio dell'Aula, che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno contentente la proposta di accordo fra la repubblica e l'assemblea parlamentare del Mediterraneo. In questo modo si andrà a modificare e introdurre il nuovo tipo di illecito nel codice penale della repubblica.



Lorenzo Bugli del Pdcs che ha promosso la discussione del progetto di legge pensa a «tutelare i tanti casi che anche qui a San Marino non conosciamo, che rimangono nell'ombra ma che esistono e prolificano; nelle scuole e all'interno della nostra società. Magari in silenzio, magari nell'ombra, ma c'è chi soffre. Ho sempre lavorato in mezzo ai giovani e nel mondo della notte e proprio quando siamo arrivati alla presentazione del progetto di legge, ho ricevuto un messaggio di una ragazza che mi ringraziava, in quanto lei purtroppo tanti anni addietro è stata vittima del suo fidanzato, che l'ha portata appunto all'estremo, all'anoressia, al silenzio. Diamo ora andato forte alle segreterie di Stato all'Istruzione e alla cultura, alla Famiglia e alla Sanità di andare nelle scuole, dai ragazzi, a spiegare il corretto utilizzo dei social, che devono essere uno strumento di formazione, non di diffamazione, cattiveria o di bullismo; e anche su questo tema – il bullismo e il cyberbullismo – ci sarà tanto lavoro da fare insieme per porre rimedio a queste problematiche».