Il Ladies' Circle di Rimini sostiene le attività del Riviera basket

| 10:32 - 26 Gennaio 2021

"Ladies' Circle" è un'organizzazione che unisce giovani donne di età compresa tra 18 e 45 anni fondata in Gran Bretagna nel 1930, con lo scopo di promuovere l'amicizia attraverso il contatto sociale a livello locale, nazionale e internazionale e di essere al servizio della comunità. Il Ladies' circle 1 riminese, primo fondato in Italia nel 1974, rappresentato in quest’anno sociale dalla presidente Rossella Pasquinelli e dalla segretaria Sara Borghesi ha devoluto una parte dei propri fondi a Riviera Basket Rimini. La scelta è presto spiegata: «Il nostro circolo ha già preso parte a febbraio a una raccolta fondi collettiva a favore della società, in continua crescita. Per questo abbiamo scelto di voler contribuire, come Ladies' circle, con un gesto di beneficenza per sostenere non solo un progetto, ma una sfida».



Riviera Basket Rimini non scende in campo solo a livello atletico ed agonistico, ma svolge «un’intensa e capillare attività di sensibilizzazione verso tutte le persone di ogni genere ed età, nei luoghi di aggregazione e nelle scuole, in presenza fin che è stato possibile e che ritornerà di nuovo non appena si potrà. Chiunque li abbia conosciuti, incontrati e fatto il tifo in palestra per loro può testimoniare che si tratta assolutamente di entusiasmo positivo e contagioso che i nostri atleti sanno trasmettere creando un legame indissolubile di stima ed amicizia. Il basket in carrozzina riminese ringrazia».