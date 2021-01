Rimini calcio, acquistato un nuovo portiere: arriva Federico Adorni

Sport

Rimini

| 09:19 - 26 Gennaio 2021

Federico Adorni (foto da Facebook).



Nuovo acquisto in casa biancorossa. Arriva il portiere Federico Adorni (187 centimetri per 82 chili), cresciuto nel settore giovanile del Parma (under 19) e transitato anche in quello della Roma (under 17), successivamente con indosso le maglie di Delta Porto Tolle e Mantova. Dopo una prima parte di stagione giocata quest'anno a Seregno, l'approdo in maglia biancorossa.



La presentazione di Federico Adorni avverrà martedì alle 12 nella sala stampa dello stadio "Romeo Neri" al termine dell'incontro (alle 11:30) con gli organi di informazione di mister Alessandro Mastronicola.