Supporto all'affitto, nuovo bando del Comune di Coriano per stanziare fondi regionali

09:14 - 26 Gennaio 2021



Uscirà oggi il nuovo bando per l'erogazione dei fondi regionali destinati erogare contributi economici per pagare l'affitto. Le risorse economiche potranno essere erogate per il pagamento di un massimo di 3 mensilità di affitto fino a 1500 euro complessivi.



Verranno fatte due graduatorie distinte per dare una risposta anche a quelle famiglie che hanno subito una riduzione della capacità economica a causa dell'emergenza sanitaria e della perdita o riduzione del lavoro. Con la prima graduatoria, a cui sono destinate il 60% delle risorse disponibili, potranno beneficiare dei contributi coloro che hanno un ISEE fino a 35.000 euro ed hanno subito un calo del reddito a causa del coronavirus. Con la seconda graduatoria potranno beneficiare del contributo coloro che hanno un ISEE non superiore ad € 17.000 indipendentemente dal calo reddituale.



Le risorse distribuite ai residenti nel Comune di Coriano nella precedente bando ammontano a 28 mila 251,75 euro per questo bando siamo in attesa della definizione di quanto verrà destinato dalla Regione ai singoli comuni. Questo bando si aggiunge ai bandi che si sono chiusi al 31 dicembre, anch'essi destinati a dare un supporto economico ai costi degli affitti e di cui hanno potuto beneficiare 21 famiglie. Ad oggi tutti i richiedenti del comune di Coriano che presentavano i requisiti di accesso ai bandi precedenti hanno avuto riconosciuto il contributo richiesto e non abbiamo liste di attesa o graduatorie in corso.



Beatrice Boschetti (assessora ai servizi socioeducativi): ”La speranza è che il nostro tessuto sociale pubblico e privato riesca a sostenere ancora le famiglie in questo difficile periodo in cui vediamo costantemente aggravarsi la crisi economica e la tenuta delle famiglie si assottiglia.”

Le domande potranno essere presentate fino al 26 febbraio 2021. Tutta la modulistica e le informazioni relative possono essere scaricate dal sito del Comune.