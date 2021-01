Shoah: al via appuntamenti di 'Rimini Città della Memoria 2021' con un video girato in spiaggia

Attualità

Rimini

| 17:12 - 25 Gennaio 2021

Rimini Città della Memoria.

Al via, nel capoluogo romagnolo, la rete di eventi di 'Rimini Città della Memoria 2021' organizzata per celebrare il ricordo della Shoah e delle persecuzioni antiebraiche. Tra i diversi appuntamenti in programma spicca un'azione civile dedicata a Primo Levi, fatta attraverso la lettura in dieci lingue diverse - italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, ebraico, arabo, russo, cinese e albanese - di Shemà, tratto da 'Se questo è un uomo'.

La lettura è il cuore di un video girato sulla spiaggia libera del porto di Rimini e realizzato da 'Diane', Ilaria scarpa e Luca Telleschi, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi che dal tardo pomeriggio di mercoledì 27 gennaio, sarà trasmesso sulla Radio web del Comune, Rimini O.r.a-Officina Rimini Arte e sul sito web memoria.comune.rimini.it.

Oltre all'azione civile dedicata a Primo Levi, in programma - fra i tanti momenti di riflessione - l'appuntamento in diretta streaming dal Teatro Galli, domani, dal titolo 'La Shoah in Italia: vittime, carnefici e salvatori. Conoscere la storia per educare alla responsabilità individuale nel presente' e l'apertura della mostra online (sul sito cdec.it) intitolata '1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia', a cura della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica contemporanea CdeC di Milano che rimarrà accessibile fino al 7 marzo 2021.