Riccione, sabato messa per l'ingresso di don Stefano alla parrocchia SS Angeli Custodi

| 16:44 - 25 Gennaio 2021

Don Stefano Battarra.

Sabato 30 gennaio, in occasione della SS Messa alla Chiesa della Pentecoste, per l'ingresso di don Stefano Battarra, nuovo parroco della Parrocchia SS. Angeli Custodi, la Giunta del Comune di Riccione ha deliberato oggi, lunedì 25 gennaio il patrocinio concedendo per la funzione l'utilizzo gratuito di 250 sedie da mettere a disposizione dei fedeli e posizionare all’esterno della Chiesa e la chiusura temporanea di viale Reggio Emilia dalle 13.30 alle 18 dall’incrocio con viale Ferrara fino all’ingresso dell’Istituto I.P.S.S.E.O.A S.Savioli. La messa si terrà alle ore 15.30 sabato 30 gennaio alla Chiesa della Pentecoste.