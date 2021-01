Incontro online dedicato al commercio elettronico per le piccole e medie imprese

Attualità

Rimini

| 15:55 - 25 Gennaio 2021

Incontro web sull e-commerce.

Si svolgerà domani 26 gennaio, dalle 14.15 inmodalità on-line, l’incontro gratuito Innovare i negozi per portare più traffico e accrescere le vendite, all’interno della V edizione de ll commercio al centro.



L'incontro è rivolto alle piccole e medie imprese del commercio, che in questa drammatica situazione sono messe a dura prova dalle limitazioni imposte a causa della pandemia, e che nel commercio online possono trovare un modo per promuovere i loro prodotti.



"Non c’è momento più opportuno perché le aziende si aprano all’e-commerce - osserva il presidente di Confesercenti provinciale Rimini, Fabrizio Vagnini - . E’ necessario avere almeno una vetrina sul web per fare sapere che esistiamo e che siamo aperti, visto che gli spostamenti sono limitati. Per questo chiediamo un intervento da parte della Regione per avere contributi a fondo perduto, facilmente accessibili, per dare visibilità alle nostre aziende sui motori di ricerca, per la digitalizzazione e la formazione, sempre più indispensabile per promuovere i prodotti".



Dopo i saluti del direttore di Confesercenti E.R., Marco Pasi, Giovanni Cappellotto, consulente eCommerce & Web Marketer, interverrà su: “Costruire relazioni più solide e aumentare il valore del cliente con i programmi fedeltà nella vendita al dettaglio”. Seguiranno gli interventi di Matteo Orlandi, docente e consulente per l'innovazione delle attività locali, su: “Il Social Commerce come opportunità per i retailer. Vendere online anche senza avere (subito) un eCommerce”; Paolo Benasciuti, coordinatore Area eCommerce, Confesercenti Emilia Romagna su: “Allargare gli orizzonti della vendita, costruire una presenza sui marketplace per i retailer”; Marco Orseoli, manager ProjectMoon Srl -Storeden su: “Nuove funzioni e nuove opportunità per la piattaforma di eCommerce che semplifica e facilita la vendita online”.



Per partecipare al webinar è Obbligatoria l’iscrizione su www.commercioalcentro.it

L’iniziativa fa parte del programma di lavoro del Digital Innovation Hub Confesercenti Emilia Romagna (la rete degli sportelli a supporto dell’innovazione nelle piccole e medie imprese del commercio) ed è promossa e realizzata dal CAT Confesercenti Emilia-Romagna.