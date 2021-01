Coronavirus, un solo nuovo contagio nella Repubblica di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:40 - 25 Gennaio 2021

Un solo nuovo caso di Coronavirus nella Repubblica di San Marino e malati in terapia intensiva sopra quota dieci. Non si registrano nuovi guariti. Il bilancio della pandemia di lunedì 25 gennaio redatto dall’Istituto per la Sicurezza Sociale ha segnalato solo un nuovo contagio.



Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 2.889, di cui: 196 positivi (105 femmine e 91 maschi), 65 decessi e 2.628 guariti. Sono 173 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.

Tamponi eseguiti 32.438.



23 persone risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 13 si trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento della Medicina. In Terapia Intensiva sono 11 i pazienti ricoverati, di cui 10 positivi al Sars-CoV-2 e uno negativizzato al tampone antigenico, ma che resta in rianimazione per i trattamenti e le cure intensivologiche. Sono 3 inoltre, i ricoverati non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio.



Per quanto riguarda la Rsa alla Fiorina, restano 6 gli ospiti ricoverati in Ospedale e sono invece 8 gli ospiti positivi al virus Sars-CoV-2 asintomatici, nell’area dedicata all’interno del Casale.