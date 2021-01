Riccione, Giorno della Memoria: le proposte di lettura della Biblioteca comunale

Attualità

Riccione

| 14:38 - 25 Gennaio 2021

27 gennaio, Giorno della Memoria.

Il Giorno della Memoria è la ricorrenza internazionale istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare l’immane tragedia dell'Olocausto. Si celebra ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, scoperchiandone l’abisso di orrore e di follia. La Biblioteca comunale di Riccione propone una piccola scelta di letture per adulti e ragazzi per non dimenticare l’orrore della Shoah e la vergogna delle Leggi razziali.



Per ricerche e approfondimenti:

Il Giorno della Memoria (saggi, romanzi, film e documentari)

https://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/list/il-giorno-della-memoria/527543510857

Shoah, le testimonianze (una selezione di testimonianze dei sopravvissuti)

https://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/list/shoah-le-testimonianze/527543710877

La Shoah spiegata ai ragazzi (bibliografia per ragazzi)