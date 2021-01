Giorno Memoria: programmazione Rai, 24 ore Tv, radio e web 

Attualità

Rimini

| 12:19 - 25 Gennaio 2021

Piazza Tre Martiri.

Il 27 gennaio la Rai dedicherà l'intera giornata al Giorno della Memoria, con una staffetta di 24 ore di programmi dedicati in tv, radio oltre che sul web e sui social. In tv, l'omaggio di UnoMattina in onda dalle 6.45 su Rai1 che dedicherà parte del proprio palinsesto al ricordo di quel 27 gennaio 1945. Anche Storie Italiane alle 9.55, Oggi è un altro giorno, alle 14 e Sottovoce, in notturna, offriranno spazi alla ricorrenza. Alle 10.55, in diretta dal Quirinale, andrà in onda la Celebrazione del Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cura del TG1 e di Rai Quirinale. Rai2 parteciperà alle iniziative della giornata con Fatti Vostri, in onda alle 11.10, Ore 14 e, in onda alle 15.15, Detto Fatto. La programmazione dedicata di Rai3, sarà quella di Passato e Presente - Shoah. Deportati, salvati e resistenti, con la professoressa Liliana Picciotto, in onda alle 13.15. e Paolo Mieli. Su tutte le Reti è programmato lo Spot istituzionale prodotto da Rai per il Giorno della Memoria, già in onda dal 20 gennaio. Oltre alle reti generaliste, tutte le testate giornalistiche Rai dedicheranno un'ampia copertura informativa alla commemorazione, sia in ambito nazionale, con Tg1, Tg2, e Tg3, sia con l'informazione regionale della Testata Giornalistica Regionale. In particolare, la Tgr Emilia Romagna curerà servizi sugli eventi consentiti in questo periodo dalle normative anti-Covid, soprattutto su quanto avverrà a Rimini, indicata quest'anno dal Governo come città italiana per le celebrazioni della Shoah.