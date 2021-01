Macfrut Digital Video Award: dal 25 gennaio altri 20 video selezionati nel concorso

Attualità

Rimini

| 12:11 - 25 Gennaio 2021

Logo Macfrut Digital Video Award.

Prosegue e pieno ritmo il contest di Macfrut Digital Video Award il concorso internazionale sui migliori video dedicati al mondo dell’ortofrutta. Sulla piattaforma di macfrutdigital.com a partire da oggi (25 gennaio) va in scena il terzo gruppo di video selezionati, disponibili in piattaforma sino a domenica 31 gennaio.



Ancora una volta sono 20 le aziende selezionate in rappresentanza della filiera: San Lidano, Dole Italia, Granada La Palma, Bizerba, Marlene, CPR System, RK Growers, International Paper, New Factor - Wonderful Pistachios, Battistini Vivai, Sensitech, Advice & Consulting, Veritas Biofrutta, Nespak, Irritec, Green Has Italia, Aweta, Opo Veneto, SAIM, Frugaia.



Anche quest’ultimo blocco di video è presentato da un trailer realizzato per l’occasione.



Illustre la giuria che vaglierà in questa prima fase i video, composta da Enrico Vanzina (regista), Cecilia Dazzi (attrice) e Adele Ammendola (giornalista Rai). Il loro responso porterà alla scelta dei 5 video finalisti scelti sulla base della loro efficacia, estetica e innovazione.



La seconda fase del concorso, in programma dal 1 marzo al 30 aprile, prevede il voto degli utenti che avranno la possibilità di decretare il video vincitore votando uno dei cinque finalisti. La cerimonia di premiazione è prevista in occasione di Macfrut 2021.