Con la revisione auto 5 euro di buono carburante da usare in Valmarecchia

| 11:33 - 25 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Dal 1989 Agenzia Tiziana centro servizi è operativa a Novafeltria con numerosi servizi per i privati e le aziende tra cui quello delle revisioni, attivo anche nella filiale di Villa Verucchio dal 2009. Da circa tre anni poi il centro servizi ha attivato un’iniziativa molto apprezzata, quella del buono carburante da 5 euro in regalo per ogni revisione eseguita presso i propri centri. Al cliente che porta il proprio veicolo a fare la revisione (può essere di qualsiasi tipo, autoveicolo, motoveicolo anche a 3 ruote o ciclomotore) viene regalato un buono carburante da 5 euro fruibile presso i vari distributori convenzionati e sparsi tra Novafeltria, Villa Verucchio o Corpolò, in modo tale che la revisione, eseguita a Novafeltria o nella filiale di Villa Verucchio, comporti la possibilità per l’utente di utilizzare comodamente il proprio buono carburante. Un’iniziativa che nel giro di qualche anno ha portato il totale del carburante regalato da Agenzia Tiziana a schizzare fino ai 30 mila euro.



“Circolare in sicurezza è fondamentale,” – afferma Bruno Bucci, fondatore del centro servizi – “e questa simpatica promozione aggiunge convenienza ad un servizio molto importante che non va assolutamente trascurato e non ci pesa quindi investire per ogni revisione 5 euro dei nostri utili”.



Sempre in linea con la sicurezza il nuovo servizio cristalli per la sostituzione o la riparazione, attivo in entrambe le sedi ed eseguito in giornata. Agenzia Tiziana ha ampliato la propria sede di Villa Verucchio che ora si trova in via Pertini 26, all’ingresso della zona industriale, dove grazie agli ampi uffici sono fruibili tutti i servizi attivi nella sede principale: pratiche auto per privati e autotrasportatori, assicurazioni, sicurezza aziendale, revisione veicoli.