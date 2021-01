Evadono dalle comunità di Montescudo e Saludecio, tre giovani arrestati dai carabinieri

Cronaca

Ancona

| 10:45 - 25 Gennaio 2021

Uno dei giovani evasi dai domiciliari e arrestato dai carabinieri di Montescudo.



I carabinieri della stazione di Montescudo-Monte Colombo hanno sorpreso un 26enne, pregiudicato e agli arresti domiciliari alla Casa madre del perdono di Montescudo, in giro per il paese. Arrestato per evasione, è stato riportato in comunità in attesa della convalida del provvedimento. I militari hanno poi prelevato un 30enne, ospite stavolta della comunità Centofiori, e lo hanno condotto in carcere: è colpevole di aver violato più volte il regolamento della struttura. Un altro 28enne ospite stavolta della papa Giovanni XXIII a Saludecio è stato portato in carcere: era ai domiciliari per violenza sessuale con una condanna di 1 anno e 5 mesi di reclusione, da terminare ora ai Casetti di Rimini.