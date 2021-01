Appuntamento a Cattolica da Gabicce e Morciano, tre giovani sanzionati

Cronaca

Cattolica

25 Gennaio 2021



Resta alta l'attenzione dei controlli delle forze dell'ordine nei confronti soprattutto di giovani e giovanissimi che per ingenuità o presunta furbizia, infrangono le limitazioni imposte dall'ultimo Dpcm e si spostano fuori dai confini comunali di residenza senza giustificato motivo. Durante i controlli del weekend i carabinieri hanno controllato 70 giovani e ne hanno sanzionati quattro: tre quindicenni trovati a Cattolica ma provenienti da Gabicce e Morciano di Romagna, che si erano dati appuntamento per trascorrere un pomeriggio assieme; un 39enne invece era in giro per Riccione oltre le 22 senza nessuna motivazione plausibile.