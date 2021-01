Bocce, CVM Montegridolfo cede in casa contro il Fontespina

Sport

Montegridolfo

| 08:05 - 25 Gennaio 2021

Cvm Montegridolfo.



Primo stop casalingo per la CVM Montegridolfo che sulle proprie corsie si fa superare per 2-6 dai marchigiani del Fontespina. Risultato pesante ma bugiardo,visto che il primo tempo era terminato in perfetta parità grazie alla doppia vittoria di Signorini e con la doppia sconfitta della terna composta da Paolucci-Miloro-Moretti.Dopo l’intervallo i padroni di casa hanno ceduto tutti gli incontri al Fontespina malgrado tre di questi siano terminati al fotofinish per 7-8.



Il Campionato continua malgrado già tre incontri rinviati (Vigasio-Salerno nel girone 1; Fossombrone-Boville; Aper-Rubierese nel girone 2) causa Covid.



Sabato la CVM Montegridolfo sarà in trasferta contro la Rubierese.Questo lo score dell'incontro: CVM Moving Systems (RN) – Fontespina (MC) 2-6 (43-56) Paolucci-Miloro Giuseppe -Moretti (2° set Sabatini) vs Macellari-Gattari-Sabbatini 0-8, 1-8; Paolo Signorini vs Sebastiano Barbieri 8-3, 8-5; Paolucci-G. Miloro vs Gattari-Sabbatini 7-8, 5-8; Manghi-P. Signorini vs M. Macellari-Barbieri 7-8, 7-8. All. CVM Moving Systems: Edo Mattioli.All. Fontespina: Attilio Macellari. Direttore di gara: Remo Giovanetti. Arbitri: Dimitry Jvano Bartolini e Mario Passetti.



Questi gli altri risultati di Serie A (girone 2 seconda giornata di andata): Possaccio-Cagliari 7-1; Fontespina-APER (rinviata causa Covid); APER-Rubierese (rinviata causa Covid).



Serie A (girone 2) classifica: Possaccio (Vb) e Fontespina (Mc) punti 4; CVM Montegridolfo Cagliari, Rubierese*, Fossombrone*, Boville* (Rm), APER* (Pg) punti 1; (*) una partita in meno).



Serie A (girone 1) classifica: Caccialanza (Mi), Moscianese (Te) punti 6; Giorgione (Tv) 4; Salerno *3; Capitino (Fr) 1; Vigasio* (Vr),Capitino (Fr), Montesanto (Mc), Kennedy (Na) punti 0; (*) una partita in meno.



Prossimo turno (3° giornata-girone 2 il 30 gennaio ore 14.30): Rubierese-CVM Montegridolfo; Fontespina-Possaccio; Fossombrone-APER; Boville-Cagliari.