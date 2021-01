Basket B, exploit RBR a Cesena. Coach Bernardi: 'Abbiamo compiuto un'impresa'

Sport

Cesena

| 22:53 - 24 Gennaio 2021

Lo staff di RBR.



Esulta coach Massimo Bernardi dopo l’exploit di Cesena: “Abbiamo fatto una cosa meravigliosa, la squadra è stata straordinaria che ti fa dire quanto è bella la vita, il nostro lavoro, quanto belli noi come gruppo, squadra. Siamo stati strepitosi, meravigliosi perché giocando senza Simoncelli e Rinaldi, due pedine del quintetto, e con un altro non ancora al meglio (Eugenio Rivali, ndr) e che non riesce a fare quello che può fare, con un cuore grande abbiamo rimontatato una ottima squadra pur essendo sotto di 22 punti. Sfido chiunque a credere ci saremmo riusciti. Noi ci abbiamo creduto perché sapevamo che in un finale punto a punto i Tigers avrebbero potuto trovare delle difficoltà.

Nell'ultimo quarto break 31-6 con qualità difensiva incredibile. Una serata memorabile. Ho dato un giorno di riposo in più. Abbraccio tutti, complimenti”.

Anche i giovani come Ambrosin e Rossi si sono fatti valere.

"Rossi e Ambrosin nell’ultimo quarto ci hanno dato intensità, energia, la freschezza che ci mancava. Siamo stati strepitosi in difesa, in contropiede, in attacco. Questi ragazzi sanno che hanno la mentalità giusta si approcciano nel modo giusto. Prima di questa partita ho cercato di motivarli, dargli fiducia perche la squadra potendo contare su due giocatori di questa qualità fisica, tecnica siamo più lunghi e abbiamo potenzialità migliori".

Bernardi esalta infine il gruppo: “Abbiamo vinto perché siamo gruppo fantastico, eccezionale, compagni che hanno valori nello spogliatoio e in campo lo dimostrano. Rivali ad esempio è andato fino in fondo e mi ha chiesto di non cambiarlo perché voleva andare fino in fondo e così ha fatto con mentalità, forza, lucidità. Questa vittoria ci gasa ancora di più, non ci resta che continuare su questa strada che è quella giusta”.