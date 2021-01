Basket B, RivieraBanca afferra il derby di Cesena (69-75) senza Simoncelli e Rivali

Sport

Cesena

| 21:15 - 24 Gennaio 2021

RivieraBanca esulta (Foto Nicola De Luigi).

Pur senza Simoncelli e Rinaldi (infortunati) RivieraBanca espugna nel derby il parquet di Cesena grazie ad uno straordinario quarto tempo (6-29) per il 69-75 finale ed una super rimonta nell'ultimo quarto (29-6 il parziale). Tantissime le note positive, a partire dai giovani Rossi ed Ambrosin che si sono fatti valere insieme a tutto il resto della squadra: una serata storica e da ricordare.

Il derby comincia all'insegna dell'equilibrio tra le due squadre che faticano a sbloccarsi nella metà campo offensiva, Cesena prova per prima ad allungare con la tripla di Borsato (19-14 all'8') ma il canestro di Rivali ed i liberi di Rossi frenano l'iniziativa dei padroni di casa. Nel secondo quarto i Tigers spingono decisamente di più sull'acceleratore e la tripla di Dagnello firma un parziale di 13-2 per i bianconeri (36-22 al 15'), ma RivieraBanca ancora una volta resiste e grazie al gioco da tre punti di un eccezionale Broglia si rifà sotto nel punteggio (40-35 al 19'). Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia, con Cesena che sfrutta un ispiratissimo Dell'Agnello in avvio di terzo quarto, ma Rimini non trova le giuste contromisure: un break di 15-0 lancia i padroni di casa (57-35 al 27'), i biancorossi ritrovano parzialmente la via del canestro ma si trovano comunque a dover rimontare 17 punti negli ultimi 10'.

Ci vuole un autentico miracolo, ma questo non spaventa assolutamente Rimini che ci prova con tutte le sue energie: i giovani Rossi ed Ambrosin fanno partire la rimonta, poi ci pensa la tripla di Crow ed il suo giro in lunetta insieme a quello di Rivali a riportare lo svantaggio sotto la doppia cifra (65-57 al 34'). Battisti segna un nuovo +10 pro Cesena, poi RivieraBanca si scatena definitivamente e grazie al talento di Mladenov, la presenza di Ambrosin sotto il ferro, la difesa di Rossi e l'infinita classe di Crow e Rivali segna ben 18 punti consecutivi che tramortiscono i Tigers, consegnano la vittoria ai biancorossi e fanno partire i festeggiamenti.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 31 gennaio alle ore 18 al PalaFlaminio per la sfida contro l'Olimpo Basket Alba, seconda giornata del girone di ritorno.

Il tabellino

Tigers Cesena-RivieraBanca Basket Rimini 69-75

CESENA: Dell'Agnello 16 (8/13, 0/1), Chiappelli 12 (4/9, 1/2), Battisti 9 (3/4, 1/2), Marini 7 (2/4, 1/1), Trapani 7 (2/3), Alessandrini 6 (3/4), Borsato 5 (0/1, 1/8), Frassineti 4 (1/3, 0/4), Dagnello 3 (1/3 da tre), Casali NE, Tedeschi NE. All. Di Lorenzo, Belletti.

RIMINI: Rivali14 (5/7, 0/5), Broglia 13 (5/8), Ambrosin 12 (5/7), Crow 12 (3/6, 1/6), Mladenov 11 (4/8, 1/6), Rossi 9 (2/4, 1/1), Moffa 2 (1/3, 0/1), Bedetti 2 (0/2, 0/3), Rinaldi NE, Simoncelli NE, Riva NE, Semprini Cesari NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 23-20, 42-35, 63-46