Calco D, la Sammaurese si fa riacciuffare nel recupero dal Ghivizzano: 1-1

18:00 - 24 Gennaio 2021

Mamma mia, che beffa. Pareggio a dir poco amaro per la Sammaurese che divide la posta al Macrelli nello scontro salvezza col Ghivizzano, terminato 1-1.

I romagnoli hanno giocato una partita chirurgica: precisi in difesa e glaciali in avanti. In una gara difficile vista la situazione metereologica, la Sammaurese ha colpito quando ne ha avuto l'opportunità, ha ben controllato, ma nel recupero è stata beffata dal classico tiro della domenica.

Al 16' la Sammaurese fa male. Scorribanda di Nicoli sull'out di sinistra, cross in mezzo e stacco perentorio di Manuzzi. Pagnini salva, tuttavia nella respinta il numero 9 di casa è rapace e con un tap in sblocca la sfida.

Vista la pesantezza del campo il ritmo si abbassa. Negli ultimi cinque minuti della frazione i toscani cercano di spingere, però la difesa giallorossa contiene senza troppe difficoltà. Al 39' occasione per Bonandi che con un bel tiro a giro chiama il portiere ospite ad un intervento plastico.

Primi minuti della ripresa ed il Ghivizzano aumenta la spinta per cercare il pareggio. Al 55' in campo aperto Chiwisa mette paura alla retroguardia avversaria. Al 69' Pasquini commette fallo in area, il direttore di gara assegna la massima punizione. Felleca dagli 11 metri trema e spara alto. Vesi e soci sono chiamati agli straordinari, ma il lavoro non li spaventa e le punte toscane non trovano fortuna. Tutto sembra apparecchiato per un ricco buffet, invece al secondo dei cinque minuti di recupero Felleca pesca un jolly che manda di traverso il boccone alla Sammaurese.

Il tabellino

SAMMAURESE-GHIVIZZANO 1-1

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova, Vesi, Pasquini, Cianci, Nicoli, Scarponi, Manuzzi, Bonandi (71' Guatieri), Chiwisa (76' Zavatta) A disp: Ramenghi, Gregorio, Zavatta, Sabba, Guatieri, Jassey, Camara, Lisi, Deniku All Protti

GHIVIZZANO: Pagnini, Poggesi (76' Belluomini), Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Brunozzi (57' Pazzaglia), Nottoli (61' Fazzi), Gargiolli, Felleca, Muscas A disp: Martinelli, Martini, Polacchi, Fazzi, Belluomini, Viti, Del Re, Chianese, Pazzaglia. All Lavezzini

RETI: 16' Manuzzi, 92' Felleca

NOTE: Ammoniti: Piccardi, Pazzaglia, Pasquini, Nicoli