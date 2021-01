Rimini Calcio, pari con la Bagnolese (1-1) con gol dell'ex Scappi

Sport

| 16:37 - 24 Gennaio 2021

Scotti, tra i migliori del Rimini con Gomis.



Dopo due settimane di stop per due casi di positività al nuovo coronavirus, il Rimini torna in campo, ma viene fermato sul pari per 1-1 dalla Bagnolese. Risultato che lascia molto rammarico ai biancorossi, che nel finale non sono riusciti a capitalizzare alcuni contropiedi, colpendo anche un palo. Per il Rimini gara ipoteticamente in discesa con il gol lampo al 2': sugli sviluppi di una mischia su calcio d'angolo, è Gigli a trovare la conclusione vincente in area, complice anche una deviazione. Nella prima frazione non ci sono altre occasioni degne di nota, ma il Rimini tiene molto bene il campo: difesa ben orchestrata da Ronchi, Ricciardi dirige la manovra con la solita autorevolezza, Gomis dà dinamismo e fisicità al centrocampo, dimostrando di essersi subito inserito negli schemi di Mastronicola. Gli esterni spingono molto, il baby Ceccarelli è vivace, pur peccando nella precisione al cross. Nella ripresa cambia il copione: l'ingresso di Scappi, ex di turno, dà più spessore al centrocampo della Bagnolese e i locali sfiorano il pari, ma Scotti vola sul colpo di testa di Faye. Mastronicola sostituisce Ricciardi e irrobustisce la mediana con Valeriana. La mossa sembra funzionare, anche se la Bagnolese sale di tono, trascinata da Mahdhbi e Silipo. L'episodio che decide la gara arriva però all'82': ingenuità di Gigli, che già ammonito interviene duramente su un avversario nella trequarti della Bagnolese. E' il secondo giallo che costringe il Rimini a chiudere in dieci. Finale al cardiopalmo: i locali attaccano a testa bassa, lasciando praterie al contropiede dei ragazzi di Mastronicola, che però trovano sulla loro strada un ottimo Auregli, autore di tre parate decisive. Al 90' Scappi ribadisce in rete una respinta del palo e regala ai suoi il pareggio. Non è finita: Scotti vola su Silipo e Viti in contropiede colpisce il palo con un diagonale rasoterra. Finisce 1-1 con tanti rimpianti per entrambe le compagini.



BAGNOLESE - RIMINI 1-1



BAGNOLESE (4-3-2-1): Auregli - Calabretti Dav. (68' Viani), Cocconi, Bertozzini, Mahdhbi - Marani (50' Tzvetkov),, Faye, Cuoghi - Leonardi (50' Scappi), Silipo - Formato.

In panchina: Ferrari, Fumi, Capiluppi, Notari, Riccelli, Caalbretti Dan.

All.Gallicchio.

RIMINI (3-4-1-2): Scotti - Gigli, Ronchi, Ferrante - Nigretti (79' Viti), Gomis, Ricciardi (61' Valeriani) Ceccarelli (79' Santarini) - Pecci (92' Pari) - Vuthaj, Casolla (72' Arlotti).

in panchina: Viscardi, Manfroni, Simoncelli, Ambrosini.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Selvatici di Rovigo.

RETI: 2' Gigli, 90' Scappi

AMMONITI: Calabretti, Ceccarelli, Ricciardi, Mahdhbi, Nigretti, Gigli, Formato, Vuthaj, Gomis, Scappi, Cuoghi.

ESPULSI: 82' Gigli per doppia ammonizione.

NOTE: recupero 0 pt e 6' st.