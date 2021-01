Coronavirus: a Rimini 152 nuovi casi, cinque decessi e -2 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 14:56 - 24 Gennaio 2021

Bollettino Covid 24 gennaio 2021.



A Rimini la settimana si chiude con 152 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 (78 sintomatici e 74 asintomatici) e la comunicazione di cinque decessi: tre donne di 85, 88 e 90 anni; due uomini di 75 e 85 anni, età media complessiva 84,6 anni. Calano di due unità i ricoveri in terapia intensiva: sono 24 in totale i pazienti seguiti nel reparto. Nella settimana dal 18 al 24 gennaio a Rimini i nuovi casi sono calati: in totale 996,media 142 al giorno. In regione comunicati 35 decessi e 1208 nuovi casi.



DALLA REGIONE Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 210.442 casi di positività, 1.208 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.825 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 202 nuovi casi; a seguire Modena (175), Reggio Emilia (167), Rimini (152), Ferrara (115), Ravenna (84), Forlì (81), Cesena (72), Piacenza (69), Parma (58). Infine, Imola (33).



Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.662 tamponi molecolari, per un totale di 2.892.799. A questi si aggiungono anche 224 test sierologici e 8.163 tamponi rapidi.



Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 547 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 149.966.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 51.357 (+626 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 48.755 (+631), il 94,9 % del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 219 (+2 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.383 quelli negli altri reparti Covid (-7, 0,7% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 18 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (invariato), 20 a Reggio Emilia (+1), 46 a Modena (+4), 37 a Bologna (-4), 14 a Imola (+1), 26 a Ferrara (invariato),13 a Ravenna (+1), 1 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (-2).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 17.947 a Piacenza (+69 rispetto a ieri, di cui 40 sintomatici), 14.867 a Parma (+58, di cui 39 sintomatici), 28.060 a Reggio Emilia (+167, di cui 69 sintomatici), 37.358 a Modena (+175, di cui 111 sintomatici), 41.581 a Bologna (+202, di cui 134 sintomatici), 6.612 casi a Imola (+33, di cui 14 sintomatici), 12.009 a Ferrara (+115, di cui 28 sintomatici), 16.032 a Ravenna (+84, di cui 36 sintomatici), 7.796 a Forlì (+81, di cui 57 sintomatici), 8.832 a Cesena (+72, di cui 54 sintomatici) e 19.348 a Rimini (+152, di cui 78 sintomatici).