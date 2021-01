DIRETTA TESTUALE Calcio D Bagnolese - Rimini 0-1

Sport

Rimini

| 14:32 - 24 Gennaio 2021

Diretta testuale Bagnolese - Rimini.

RISULTATO: 0-1



BAGNOLESE (4-3-2-1): Auregli - Calabretti Dav., Cocconi, Bertozzini, Mahdhbi - Marani, Faye, Cuoghi - Leoanrdi, Silipo - Formato.

In panchina: Ferrari, Scappi, Fumi, Capiluppi, Notari, Riccelli, Caalbretti Dan., Viani, Tzvetkov.

All.Gallicchio.

RIMINI (3-4-1-2): Scotti - Gigli, Ronchi, Ferrante - Nigretti, Gomis, Ricciardi, Ceccarelli - Pecci - Vuthaj, Casolla.

in panchina: Viscardi, Manfroni, Santarini, Viti; Valeriani, Simoncelli, Pari; Arlotti, Ambrosini.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Selvatici di Rovigo.

RETI: 2' Gigli.

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 14.30



PARTITI! Rimini in completo blu con inserti bianchi, Bagnolese in maglia bianca con inserti rossi, calzoncini e calzettoni rossi.



1' subito corner per il Rimini



2' GOOOOL RIMINI Sugli sviluppi del corner, la palla arriva in area a Gigli che calcia in porta, trovando uan deviazione decisiva.



8' Splendido stop di petto di Vuthaj, che difende palla e verticalizza in area per Casolla, defilato sulla sinistra. Palla un po' lunga, la fa sua Auregli.



10' Punizione di Ricciardi, colpo di testa di Casolla alto sopra la traversa.



11' splendida azione Gomis-Pecci, palla a destra a Nigretti, sul cross impreciso pasticcia la difesa locale, la palla torna a Pecci in area, che però non coglie l'attimo vincente. L'azione sfuma dopo un potente destro di Gomis respinto da un difensore.