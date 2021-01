DIRETTA TESTUALE Calcio D Marignanese Cattolica - Prato

Sport

| 13:29 - 24 Gennaio 2021

Diretta testuale di Marignanese Cattolica - Prato.

RISULTATO:



MARIGNANESE CATTOLICA (3-5-2): Faccioli - Bajic, Nodari, Palazzi - Polini, Gaiola, Manuzzi, Zanni, Garavini - Rizzitelli, Merlonghi.

In panchina: Mariani, Sow, Goh, Pierantozzi, Terenzi, Bergnesi, Moricoli, Docente, Sapori.

All. Lilli

PRATO (4-3-1-2): Piretro - Cecchi, Boccaccini, Tognarelli, Tomi - Calamai, Rossi, Spinosa - Kouassi - Cellini, Tavano.

In panchina: Nannelli, Giampà, Calosi, Gabrielli, Sciannamé, Bertolini, Minardi, Ouattara, Falchini.

All. Esposito.



ARBITRO: Dasso di Genova (Bosco di Livono e Lobene di San Benedetto del Tronto)

RETI:

AMMONITI:

NOTE:



Nella Marignanese Cattolica assenti Gioia, Ndaye e il nuovo acquisto Camara. Nel Prato in campo in attacco dal primo minuto i veterani Tavano e Cellini che sono le due punte con Rossi alle loro spalle. La squadra di casa si schiera col collaudato modulo 3-5-2. La squadra di casa attacca da sinistra verso destra.

6' Rossi fermato poco fuori il limte dell'area lanciato a rete da Gaiola schierato nei tre centrali di difesa.

La partita è giocata a buon ritmo con le squadre cbe non riescono a superarsi. Il Prato cerca di prendere in mano il pallino del gioco, ma i padroni di casa rilanciano in maniera ficcangte perdendosi però negli ultini sedici metri.