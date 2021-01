Meteo: sul riminese nevicate a quote di collina, poi torna il sole

Attualità

Rimini

| 12:34 - 24 Gennaio 2021

Pennabilli sotto la neve (foto di Luca Mari).



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 24/01/2021 ore 12:00



Lunedì 25 gennaio 2021

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con tendenza a schiarite tra tardo pomeriggio e ore serali.

Precipitazioni: deboli-moderate tra mattinata e prima parte del pomeriggio, inizialmente quota neve sui 700 metri in calo nel corso della mattinata fino a 500 metri; fenomeni di pioggia mista a neve possibili fin su settori pianeggianti durante le precipitazioni più intense, attese per le ore centrali di giornata, con fiocchi temporaneamente fin sui 300 metri. Attenuazione nel corso del pomeriggio con ultimi residui su parte appenninica.

Temperature: minime comprese tra -2°C e 3°C, massime comprese tra 3°C e 8°C.

Venti: deboli-moderati occidentali con rinforzi su rilievi e fascia costiera.

Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta della Protezione Civile GIALLA per piene dei fiumi (pianura e costa) e per frane(fascia di crinale).



Martedì 26 gennaio 2021



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -3°C e 1°C, massime comprese tra 5°C e 7°C.

Venti: deboli occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 27 gennaio 2021



Stato del cielo: poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità tra tardo pomeriggio e serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -1°C e 2°C, massime comprese tra 8°C e 10°C.

Venti: deboli occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: da giovedì tenderà ad instaurarsi un flusso instabile responsabile di maggiori nubi in transito, con precipitazioni che saranno più probabili a ridosso dei rilievi nel corso del fine settimana.



Qui ulteriori dettagli per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram