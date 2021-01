Cronaca

12:08 - 24 Gennaio 2021

Fiamme ieri sera, verso le 22, in un hotel di Rivazzurra, i Vigili dei fuoco sono intervenuti all’albergo “Dream” dove era stato segnalato del fumo. Ad andare a fuoco, mobili e arredi all’interno di una stanza. L’albergo risulta chiuso, tuttavia spesso viene utilizzato da senzatetto e sbandati per rifugio di fortuna o bivacchi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per identificare le persone che avevano occupato la stanza.