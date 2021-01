Volley B, Romagna Banca passa a Foligno per 3-2. Una vittoria del cuore

Sport

| 09:59 - 24 Gennaio 2021

Un time out del Bellaria.



Parte con il piede giusto l’avventura della RomagnaBanca Dinamo Bellaria, la squadra di patron Pozzi infatti torna a casa da Foligno con una bella vittoria.

Partita sempre in equilibrio con l’impressione però che la squadra della coppia Fortunati-Botteghi avesse nelle proprie corde qualcosa in più degl’avversari. Match terminato 3-2 per i bianco-blu che, oltre all’ottima prova dell’opposto Morichelli, ha visto emergere l’amalgama e l’affiatamento di un gruppo che si allena a 1000 da metà settembre e che con il cuore ha saputo reagire nei momenti difficili dell’incontro.

Inizio positivo nella partita per la squadra di Belllaria che in un finale di set equilibrato si fanno scappare di mano un parziale che sembrava proprio alla portata.

Secondo e terzo set di alto livello per la RomagnaBanca che con un buon gioco e poche sbavature, si porta sul 2-1. Quarto set che ha visto emergere l’orgoglio della squadra di casa che con un set combattuto si portano sul 2-2.

Quinto set giocato con attenzione dai romagnolii che con un Morichelli in grande spolvero, portano a casa il match. E' il primo passo verso la salevzza