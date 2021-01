Volley B, Titan Services, esordio con sconfitta a Bologna

Sport

Repubblica San Marino

| 09:49 - 24 Gennaio 2021

Lorenzo Benvenuti: 10 punti per lui contro Bologna..

Prima di campionato amara per la Titan Services San Marino che torna da Bologna sconfitta per 3 a 0. “Non abbiamo giocato male ma si è vista la differenza fisica fra noi e loro. – Spiega coach Stefano Mascetti. - Va detto che ci mancavamo quattro giocatori, compresi tutti e due i liberi. Sapevamo di non avere Samuele Rizzi a causa dell’infortunio alla caviglia ma, all’ultimo momento, abbiamo perso anche il secondo libero, Manuel Broccoli, che è uno studente delle Superiori a San Marino le quali, da venerdì, hanno i ragazzi in quarantena fiduciaria. Poi eravamo senza Matteo Zonzini, il nostro centrale di maggiore esperienza e senza un altro giovane, Lorenzo Pancotti. La partita è stata particolare. Nel primo set siamo stati avanti 13/9. Ci hanno recuperato fino al 15 pari e sul 16/15 per Bologna è andato in battuta per loro Del Campo che ha messo in grande difficoltà la nostra ricezione e non siamo riusciti a reagire. Gli altri due set li abbiamo, tutto sommato, giocati. Abbiamo fatto diversi errori ma dopo tanto tempo che non si calcava il parquet direi che è quasi fisiologico. C’è da essere contenti di aver ripreso, dopo così tanto tempo, e di aver fatto esordire tanti ragazzi che la serie B non l’avevano mai vista”.

Il tabellino

Geetit Bologna – Titan Services 3-1

GEETIT. Maretti 6, Spiga 7, Govoni, Del Campo 15, Marcoionni 6, Spagnol 17, Polo (L1), Ghezzi (L2), Soglia, Trigari, 1. N.E.: Brizzi, Castelli, Martini. Ace 3. Muri punto 9.

TITAN SERVICES. Benvenuti 10, E. Lazzarini 2, Frascio 12, Ricci 3, Bernardi 5, Rondelli 1, A. Lazzarini (L), Kiva, Carigi, Cicconi. Ace 4. Muri punto 3.

CLASSIFICA. Kerakoll Sassuolo 3, Querzoli Forlì 3, Geetit Bologna 3, Titan Services San Marino 0, Sab Heli Rubicone 0, Consar Ravenna 0.

PROSSIMO TURNO (2^ giornata). Sabato 30 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services - Kerakoll Sassuolo.