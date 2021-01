'Odissea' di un cittadino per la carta di identità: botta e risposta tra maggioranza e opposizione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:21 - 23 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Il comune di Santarcangelo risponde alle accuse di Walter Vicario di Forza Italia, che aveva denunciato l'odissea di un cittadino, alle prese con il rilascio di una carta d’identità elettronica da parte dello Sportello al Cittadino del Comune di Santarcangelo. Secondo quanto riferito da Vicario, il cittadino, dopo aver preso appuntamento per il rilascio della Carta d'identità elettronica, si è visto negare il rilascio, ottenendo il documento solamente dopo l'intervento dell'avvocato, tramite pec, e dopo 7 giorni dall'appuntamento. L'amministrazione comunale, in una nota, spiega che il problema è stata la necessità di confermare la segnalazione di trasferimento di residenza ("Questa richiesta non comportava nessuna conseguenza sul rilascio della carta d’identità elettronica che viene regolarmente prenotata ed emessa, anche nel caso in cui sia in corso un cambio di residenza"): "L’invito degli operatori a confermare o meno il trasferimento della residenza ha suscitato una certa irritazione nel cittadino il quale si è allontanato dallo Sportello senza richiedere il rilascio della Cie, come avrebbe potuto fare. Lo scambio di corrispondenza successivamente avvenuto fra la persona interessata e i Servizi demografici del Comune confermava il diritto, che nessuno ha mai negato o messo in discussione, ad ottenere la carta d’identità. Cosa che è regolarmente avvenuta nel giro di qualche giorno".