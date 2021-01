Vota il presepe: ecco i bambini vincitori dell'iniziativa riccionese

Attualità

Riccione

| 17:43 - 23 Gennaio 2021

I premiati dell'iniziativa Vota il presepe edizione 2020.



Un totale di 188 partecipanti e più di 7 mila votanti: sono numeri registrati dell'iniziativa "Vota il Presepe 2020" di Famija Arciunesa, in collaborazione con tutte le parrocchie di Riccione. Il regolamento prevedeva la possibilità di votare il presepe preferito attraverso il nuovo sito di Famija Arciunesa, generando una grande partecipazione complessiva.



Il presidente Francesco Cesarini soddisfatto lancia la proposta per la prossima edizione "C'è stato un grande seguito per questa edizione, l'auspicio è quello di poter tornare ad incontrarci fisicamente senza particolari restrizioni ed allestire un presepe tutti insieme, come un grande puzzle dove ogni realtà potrà contribuire ad una realizzazione corale". Naturalmente "Vota il Presepe" sarà riproposto anche il prossimo Natale.



Questi i vincitori dell'edizione 2020, tre per ogni parrocchia che hanno ricevuto in dono casse e cuffie per l'ascolto della musica.



Angeli Custodi 1° Elena Lisandrini 2° Sonia Giulianelli 3° Nina Ortalli



San Martino 1° Francesco Eric Capelli 2° Martina Casadei 3° Stefano Bombelli



Gesù redentore 1° Andrea Bologna 2° Giacomo Bologna 3° Lorenzo Roncati



Stella Maris 1° Riccardo Cesarini 2° Giorgio Fabbri 3° Greta e Sofia Semprini



San Lorenzo 1° Rosana Cos 2° Mario Andinolfi 3° Luigi Delle Curti



Alba Mater 1° Federico Pari 2° Alessandro Pari 3° Marco Tamagnini.