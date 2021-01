Saludecio: 2300 euro per la casa di riposo raccolti grazie a un calendario benefico

Attualità

Scout e volontari pro loco di Saludecio.



I proventi del concorso "Saludecio e i suoi artisti" sono stati consegnati oggi (sabato 23 gennaio) dalla Pro Loco alla Fondazione casa di riposo Santo Amato Ronconi. La somma di 2.300 euro è stata raccolta attraverso la vendita del calendario con le immagini dei disegni realizzati dai bambini delle scuole. La Pro Loco ha avviato l'iniziativa solidale coinvolgendo gli studenti che con passione hanno disegnato scorci di Saludecio: oltre a raccontare il paese attraverso l'arte e prendere coscienza della sua bellezza, l'obiettivo era aiutare gli anziani della casa di riposo. Un anello di congiunzione tra generazioni che si è chiuso con la consegna del ricavato della vendita degli almanacchi nelle attività cittadine a partire dalle festività natalizie.



L'INIZIATIVA Una giuria formata da 5 componenti si è riunita il 24 luglio scorso e ha scelto 4 disegni per ogni classe di età, i più belli per esecuzione, fantasia e titolo. In collaborazione con la tipografia Dionigi è stata creata la grafica e impaginato il calendario, che include nelle sue pagine oltre ai dodici disegni vincenti, tutte le altre opere che hanno partecipato al concorso. I costi sono stati interamente sostenuti dalla Pro Loco, che si è occupata anche della vendita con l'obiettivo di devolvere l'intero ricavato alla "Fondazione casa Santo Amato Ronconi", che è nel cuore di tutti i saludecesi. All'iniziativa solidale hanno contribuito anche gli scout Clan Stella Polare, del gruppo Alta Valle del Conca.